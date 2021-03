Covid: Boccia (Pd), da Lega attacchi inqualificabili a ministro Speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli attacchi della Lega al ministro Speranza e al Comitato tecnico-scientifico sono inqualificabili e indegni". E' quanto dichiara Francesco Boccia, deputato e membro della segreteria nazionale del Partito democratico. "Le notizie che arrivano dalla Francia - continua il parlamentare in una nota - meritano il massimo rispetto e la considerazione sia da parte di chi è al governo sia da parte di chi vorrebbe riaprire tutto e presto. Riaperture affrettate rischiano di sfuggire di mano per la contagiosità estrema della variante inglese. Chi non vuole guardare la realtà potrebbe accorgersi che gli effetti devastanti degli errori di sottovalutazione della situazione precipitano in pochi giorni". (Com)