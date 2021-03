Usa: Trump, il piano di Biden per le infrastrutture è un omaggio alla Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova proposta di Biden, secondo le anticipazioni del “Wall Street Journal”, include tra le altre cose 621 miliardi di dollari per la modernizzazione delle infrastrutture di trasporto, 400 miliardi di dollari per il rafforzamento dei servizi per gli anziani e le persone con disabilità, 300 miliardi di dollari per stimolare l’industria manifatturiera, 213 miliardi di dollari per l’adeguamento edilizio e la costruzione di case popolari, 100 miliardi di dollari per espandere l’accesso alla rete internet a banda larga, 180 miliardi di dollari per ricerca e sviluppo. Si tratta di spese che verrebbero spalmate su un periodo di otto anni. Per quanto riguarda le infrastrutture è prevista la modernizzazione di 32 mila chilometri di strade; la riparazione dei dieci più importanti ponti per l’economia nazionale e di 10 mila ponti più piccoli in tutto il Paese; lo stanziamento di 80 miliardi di dollari per la rete ferroviaria nazionale e per il commercio su rotaia, così come di 42 miliardi di dollari per porti e aeroporti; la costruzione di 500 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici (con lo stanziamento di 174 miliardi di dollari per il settore e l’elettrificazione del 20 per cento degli scuolabus); la sostituzione delle principali condotte e linee di servizio; l’investimento di miliardi di dollari per la produzione nazionale di semiconduttori, uno dei settori nei quali gli Stati Uniti sono più indietro rispetto alla competizione con la Cina. (segue) (Nys)