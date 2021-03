Usa: Trump, il piano di Biden per le infrastrutture è un omaggio alla Cina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrebbero stanziati anche 20 miliardi di dollari per un nuovo programma a favore dei quartieri delle grandi città tagliati fuori dagli investimenti passati sui trasporti e 111 miliardi di dollari per le infrastrutture idriche. Sono poi pari a 300 miliardi i fondi destinati a promuovere la produzione industriale avanzata, incanalati anche in un programma quadriennale per il rifornimento delle riserve nazionali di farmaci (vaccini inclusi) in vista di una possibile pandemia futura. Sul fronte energetico, Biden punta a stabilire un nuovo standard per la generazione di elettricità da fonti a basse emissioni, con l’obiettivo a lungo termine di eliminare le emissioni di carbonio dalla rete elettrica entro il 2035. Il piano prevede anche l’elargizione di fondi per il recupero delle miniere abbandonate, un tema cui sono particolarmente sensibili i senatori – tra i quali il moderato democratico Joe Manchin - che rappresentano Stati produttori di carbone. Il programma infrastrutturale, al pari del piano anti-Covid da 1.900 miliardi, è considerato dalla Casa Bianca un perno dell’agenda economica della nuova amministrazione. Il nuovo pacchetto rischia tuttavia d’incontrare una dura resistenza al Congresso, poiché dovrebbe essere finanziato attraverso un aumento dell’aliquota dell’imposta sulle società dal 21 al 28 per cento. Il senatore repubblicano John Barrasso, del Wyoming, ha definito la proposta “un cavallo di troia per tasse più alte e nuove spese liberal”. A sinistra, la rappresentante progressista di New York Alexandria Ocasio-Cortez ha parlato di un piano “che dovrebbe essere molto più ambizioso”. (segue) (Nys)