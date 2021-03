Autostrade: consorzio Cdp-fondi presenta offerta finale ad Atlantia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio formato da Cdp Equity, Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, al termine dei rispettivi processi deliberativi, ha inviato af Atlantia l’offerta finale – con alcuni affinamenti rispetto a quella del 24 febbraio scorso – per l’acquisto dell’88,06 per cento di Autostrade per l’Italia, ovvero per l’acquisto fino al 100 per cento della società in caso di esercizio di co-vendita da parte dei soci di minoranza. Stando al relativo comunicato stampa, l’offerta riflette ulteriori elementi emersi dalla due diligence effettuata a valle della proposta presentata il 24 febbraio e costituisce un “significativo avvicinamento rispetto alle richieste di Atlantia: il consorzio ritiene che tale offerta debba essere valutata positivamente da Atlantia e dai suoi azionisti”. L’investimento, si legge nella nota, risponde a tre “obiettivi: promuovere l'ammodernamento della rete, favorendo la digitalizzazione e l'innovazione; dare stabilità alla governance di un'infrastruttura chiave per l'Italia in un'ottica di lungo periodo; e contribuire alla realizzazione di un ingente piano di investimenti esteso all'intera rete autostradale di Aspi, con l'obiettivo di accelerare i programmi di manutenzione dell'infrastruttura, assicurando i più elevati standard di performance e sicurezza per gli utenti”. (Com)