Brasile: coronavirus, autorità concedono autorizzazione vaccino Johnson&Johnson (2)

- Lo scorso 19 marzo il governo aveva firmato un contratto per l'acquisto di un totale di 38 milioni di dosi di vaccino anti-Covid prodotto dalla Johnson&Johnson. Quanto alle scadenze, la società farmaceutica ha garantito l'invio di 16,9 milioni di dosi entro il terzo trimestre del 2021 e 21 milioni di dosi entro il quarto trimestre. In una nota, il ministero della Salute ha sottolineato che la data di consegna può essere modificata in funzione della "disponibilità delle dosi e dell'effettiva consegna delle quantità effettuate dai fornitori". Secondo il contratto, il Brasile pagherà dieci dollari per ciascuna dose del vaccino, per un totale di 380 milioni di dollari. (Brb)