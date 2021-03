Usa: bloccate spedizioni vaccino Johnson & Johnson a causa di errore umano in produzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impianto è gestito dalla Emergent BioSolutions, partner di produzione sia di Johnson & Johnson che di AstraZeneca. Il miscuglio ha portato al blocco delle prossime spedizioni di dosi del vaccino Johnson & Johnson negli Stati Uniti. La casa farmaceutica, per parte sua, assicura di essersi già mossa per rafforzare il controllo sul lavoro di Emergent BioSolutions ed evitare ulteriori problemi di qualità. L'incidente, spiega il "Nyt" non influisce sulle dosi di Johnson & Johnson attualmente fornite e utilizzate a livello nazionale, dal momento che queste ultime sono state prodotte nei Paesi Bassi, dove le operazioni sono state approvate dai regolatori federali. Dallo stabilimento di Baltimora sarebbero dovute arrivare invece le dosi necessarie per i prossimi mesi, che adesso sono in dubbio. (Nys)