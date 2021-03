Brasile: Bolsonaro, politica delle chiusure aveva senso solo a inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha nuovamente criticato l'adozione di misure di confinamento come forma di contrasto alla diffusione della pandemia di coronavirus. "Non è restando a casa che risolveremo questo problema. Questa politica dei lockdown è ancora adottata ma aveva senso solo all'inizio per dare tempo di preparare le strutture con sufficienti letti di terapia intensiva, con respiratori, in modo che le persone non perdessero la vita per mancanza di assistenza sanitaria", ha detto Bolsonaro al termine della prima riunione della task-force inter-istituzionale creata la scorsa settimana per coordinare le azioni di contrasto alla pandemia di coronavirus. "Nessuna nazione si sostiene a lungo con questo tipo di politica. E quello che vogliamo veramente è tornare alla normalità il prima possibile. Cercando altre misure per combattere la pandemia, come abbiamo fatto con la questione dei vaccini", ha aggiunto il presidente. (segue) (Brb)