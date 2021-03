Brasile: Bolsonaro, politica delle chiusure aveva senso solo a inizio pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di contro il presidente del Senato Rodrigo Pacheco, che fa parte della task force, ha sostenuto l'utilità delle misure di lockdown, sottolineando l'esigenza di sensibilizzare le persone a non partecipare a riunioni con assembramenti. "La comunicazione è molto importante, dovrebbe esserci un discorso uniforme tra il del governo, la presidenza della Repubblica, sottolineando la necessità di vaccinarsi, indossare la mascherina, osservare un'accurata igiene delle mani, e mantenere il distanziamento sociale per prevenire l'aumento dei contagi nel nostro paese", ha affermato Pacheco. Il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, dal canto suo si è appellato alla popolazione chiedendo di rimanere a casa nel corso delle festività pasquali. "Durante le vacanze non ci possono essere assembramenti inutili. È importante indossare una maschera, stare a casa e mantenere l'isolamento. È importante farlo. Non si desideriamo adottare misure estreme. Quindi facciamolo", ha detto Queiroga. (Brb)