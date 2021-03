Kosovo: ministra Esteri Gervalla, apertura ambasciata a Gerusalemme è questione chiusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura dell'ambasciata del Kosovo a Gerusalemme è una "questione chiusa" e non si torna indietro. Lo ha detto la ministra degli Affari esteri e della diaspora del Kosovo Donika Gervalla commentando l'apertura della sede diplomatica come previsto dagli accordi di Washington. "Ho salutato il riconoscimento diplomatico da parte di Israele e penso che la questione della nostra ambasciata in Israele sia un accordo concluso. Non entreremo in avventure diplomatiche e non esamineremo una questione che è stata conclusa", ha detto Gervalla in un'intervista al portale di informazione "Kallxo". Gervalla ha parlato anche della lista di Vjosa Osmani affermando che sarà ufficialmente registrata come partito politico e non si fonderà con il Movimento Vetevendosje. "Non mi aspetto che questo accada molto presto perché richiede molto lavoro e tempo", ha aggiunto. (segue) (Alt)