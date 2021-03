Calcio: la partita di questa sera fra Spagna e Kosovo apre delicata questione diplomatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, nel marzo 2019, una partita di qualificazione agli Europei under 17 fra le rappresentative giovanili di Spagna e Kosovo era stata ospitata in campo neutro, nella località svizzera di Nyon, proprio per volontà delle autorità di Madrid. In un comunicato pubblicato nelle scorse settimane, la Federcalcio kosovara ha definito “una provocazione” la scelta della controparte spagnola di riferirsi al Paese balcanico come “territorio del Kosovo”, accusando Madrid di “un approccio distruttivo” verso Pristina fin dalla dichiarazione di indipendenza del febbraio 2008. “Il Kosovo è una nazione indipendente, riconosciuta da molti degli Stati più sviluppati e democratici a livello globale, e un membro eguale dell’Uefa e della Fifa, da maggio 2016”, si legge nella nota della Federazione calcistica kosovara. Il tentativo della Spagna “di minimizzare l’entità statale del Kosovo” è “vano e scorretto”, prosegue il comunicato, secondo il quale non verranno fatte concessioni di alcun tipo rispetto al normale regolamento previsto dalla Uefa per questo genere di partite. (segue) (Alt)