Calcio: la partita di questa sera fra Spagna e Kosovo apre delicata questione diplomatica (3)

- Una situazione simile potrebbe però emergere anche nei prossimi incontri di qualificazione del girone B: la nazionale del Kosovo è difatti attesa dalle sfide con la Georgia e successivamente con la Grecia, altri due Paesi che non riconoscono ufficialmente l‘indipendenza di Pristina. Si tratta di una delicata questione diplomatica, che l’Uefa probabilmente avrebbe voluto evitare ma che si rende inevitabile nel contesto dei sorteggi e che ha riguardato in passato altri casi. La massima federazione calcistica europea ha infatti da anni stilato una lista di “scontri proibiti” a livello di nazionali, o almeno “evitabili” finché si tratta di sorteggi e non di partite a eliminazione diretta nelle fasi finali delle principali competizioni. Nella suddetta lista figurano gli incontri fra Ucraina e Russia (dal 2014); fra Kosovo e Serbia (dal 2016), Bosnia (2016) e Russia (2019); fra Armenia e Azerbaigian (2010); fra Spagna e Gibilterra (2013). Ci sono stati poi casi di partite “a rischio”, in cui sono effettivamente avvenuti incidenti sugli spalti o situazioni di tensione in campo, come l’incontro fra Serbia e Albania nel 2014, quando un drone con una bandiera della Grande Albania e una scritta “Kosovo autonomo” sorvolò il campo, e più di recente la sfida fra Serbia e Svizzera ai Mondiali del 2018, quando i giocatori elvetici di origine kosovara festeggiarono le proprie reti con il gesto dell’aquila bicipite, in riferimento alla bandiera albanese. (segue) (Alt)