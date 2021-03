Serbia-Kosovo: segretario di Stato Usa Blinken a Vucic, serve accordo per reciproco riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha inviato una lettera al presidente della Serbia Aleksandar Vucic, chiarendo che l'obiettivo degli Stati Uniti è sempre quello di vedere Pristina e Belgrado raggiungere un accordo comprensivo sul reciproco riconoscimento. "Condividiamo la visione di una Serbia stabile, prospera e democratica sul percorso verso l'adesione Ue", ha dichiarato Blinken secondo quanto riportato dal quotidiano serbo "Vecernje Novosti". Già lo scorso febbraio il presidente statunitense Joe Biden ha chiarito che gli Usa hanno come obiettivo un accordo sul reciproco riconoscimento tra Serbia e Kosovo. Come detto dal presidente statunitense Joe Biden, "una soluzione comprensiva è cruciale per Kosovo e Serbia per andare avanti verso il reciproco riconoscimento". "Mantenere la sovranità e l'integrità territoriali di entrambi i Paesi e rafforzare le loro istituzioni democratiche", sono altri due obiettivi di questo processo secondo quanto evidenziato dal Dipartimento di Stato Usa.(Seb)