Kosovo: ambasciatore tedesco, da lodare scelta Ldk per sostegno a elezione presidente (3)

- "Ldk parteciperà alla sessione dei lavori parlamentari per l'elezione del nuovo presidente della repubblica", ha detto ieri il leader dell'Ldk, Lumir Abdixhiku, parlando ai giornalisti dopo la riunione del gruppo parlamentare del partito dell'opposizione di centro destra. Secondo quanto spiegato da Abdixhiku, a seguito di una discussione aperta nel partito, è stato concordato che l'Ldk non ostacolerà il processo per l'elezione del nuovo capo dello Stato e rispetterà gli obblighi costituzionali partecipando al voto. "L'Ldk parteciperà al voto senza pregiudicare le decisioni dei parlamentari", ha dichiarato Abdixhiku osservando che il voto rappresenta la volontà dei cittadini e "ogni passo che ostacola questa volontà non è altro che opposizione ai nostri cittadini". Il leader dell'Ldk ha quindi auspicato che il nuovo presidente del Kosovo agisca come una figura unitaria e non divisiva per il bene del Paese. (segue) (Alt)