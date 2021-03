Italia-Serbia: ministro Esteri Selakovic auspica entro l'anno riunione intergovernativa a Belgrado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Selakovic ha confermato d'altra parte la volontà della Serbia di rafforzare i rapporti con Russia, Cina e Stati Uniti, mentre a suo modo di vedere "la questione più difficile e complessa" rimane quella del dialogo con il Kosovo. La Serbia, secondo il ministro, è impegnata a risolvere i problemi esistenti nei rapporti con Pristina tramite il dialogo mediato dall'Ue. "Non vediamo un'alternativa a questo", ha detto elogiando il lavoro dell'inviato speciale dell'Ue Miroslav Lajcak. A livello regionale, ha sottolineato il ministro, "la Serbia continuerà a contribuire in tutti i processi volti a rafforzare e diversificare la cooperazione, guidata dal principio di solidarietà e di buon vicinato su base pragmatica". In questo senso Selakovic ha menzionato l'iniziativa del presidente Aleksandar Vucic per la creazione di una mini area Schengen nei Balcani: tale progetto, a suo dire, "libererà il potenziale economico inespresso della regione". (Seb)