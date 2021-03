Covid: Cartabia, in decreto norme per accelerare piano vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’intervento giuridico sull’obbligo vaccinale - condiviso da tutto il governo - è in linea con l’obiettivo di accelerare il completamento del piano di vaccinazione, priorità su cui l’intero esecutivo è concentrato. E in questa direzione va anche la norma sulla responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti Covid". È quanto dichiara in una nota la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dopo l’approvazione del decreto legge anti-Covid da parte del Consiglio dei ministri.(Com)