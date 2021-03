Pa: Brunetta su concorsi pubblici, facciamo tornare la speranza nel futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sblocco dei concorsi già banditi o da bandire durante l'emergenza, con garanzia di svolgimento in piena sicurezza. E nuove modalità semplificate per quelli a regime. Con il decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri parte la rivoluzione dei concorsi pubblici. E' quanto si legge in una nota del dicastero per la Pubblica amministrazione. "Diamo finalmente speranza a centinaia di migliaia di persone e permettiamo alla Pubblica amministrazione di rigenerarsi dopo anni di blocco del turnover e di depauperamento", commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Un risultato possibile - aggiunge - grazie al proficuo confronto con il Comitato tecnico-scientifico che ha permesso di rivedere e aggiornare il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Adesso si apre una fase nuova: per accompagnarla nasce al Formez un presidio di assistenza dedicato alle amministrazioni. Sempre il Formez sta inoltre lavorando per un rapido riavvio del progetto 'Linea amica'. L'obiettivo è riprendere il filo interrotto del dialogo tra cittadini e Pa". Le nuove norme - continua la nota - sono state anticipate, lo scorso 29 marzo, dal parere favorevole del Cts al nuovo Protocollo della Funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici, che modifica e aggiorna quello del 3 febbraio 2021 emanato in attuazione del dpcm 14 gennaio 2021. L'aggiornamento si è reso necessario per rimuovere alcuni vincoli, a partire da quello dei 30 partecipanti a sessione per lo svolgimento delle prove in presenza, che rendevano impossibile lo svolgimento dei concorsi a molte amministrazioni. Il tetto non è più previsto, ma sono state introdotte regole più stringenti per garantire la sicurezza anti-contagio: obbligo per i candidati, anche già vaccinati, di produrre, all'atto della prova in presenza, la certificazione di un test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti; durata massima della prova limitata a un'ora; obbligo di indossare mascherine Ffp2; svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale, minimizzando gli spostamenti; percorsi dedicati di entrata e di uscita; adeguate volumetrie di ricambio d'aria per ogni candidato. (segue) (Com)