Pa: Brunetta su concorsi pubblici, facciamo tornare la speranza nel futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme al Protocollo che sarà pubblicato sul sito del dipartimento della Funzione pubblica - si legge nella nota - il pacchetto normativo contenuto nel decreto Covid prevede ulteriori misure di semplificazione per sbloccare i concorsi pubblici sospesi in tutta la Pa (si tratta, secondo stime della Funzione pubblica, di circa 110 mila posti): per i concorsi già banditi per cui non sia stata svolta alcuna prova le amministrazioni prevedono l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali; per quelli già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna prova, le amministrazioni possono prevedere una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, anche delle esperienze professionali per l'ammissione alle successive fasi, fermo restando che il punteggio attribuito per i titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale. Nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale le amministrazioni possono prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale; per i concorsi che saranno banditi durante lo stato di emergenza le amministrazioni potranno prevedere una sola prova scritta e una eventuale prova orale; sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del decreto legislativo 65/2001, tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia. (segue) (Com)