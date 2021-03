Pa: Brunetta su concorsi pubblici, facciamo tornare la speranza nel futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto - si sottolinea sempre nella nota del ministero per la Pubblica amministrazione - dispone che le amministrazioni, a regime e dunque in via strutturale, prevedano nei bandi post-emergenza procedure concorsuali semplificate, ricorrendo agli strumenti digitali per lo svolgimento delle prove, secondo le seguenti modalità: una sola prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale; utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e per le prove orali; una fase di valutazione dei titoli e, facoltativamente, dell'esperienza professionale per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorrerà alla formazione del punteggio finale. In aggiunta, le Pa avranno la possibilità di adottare ulteriori modalità in alternativa a quelle più complesse già disposte dalle attuali norme di legge: l'utilizzo di sedi decentrate in ragione del numero di partecipanti e, se necessario, la non contestualità delle prove, assicurando comunque la trasparenza, l'omogeneità e lo stesso grado di selettività tra tutti i concorrenti. (segue) (Com)