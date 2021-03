Pa: Brunetta su concorsi pubblici, facciamo tornare la speranza nel futuro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le amministrazioni pubbliche che vogliono realizzare i concorsi secondo le nuove modalità semplificate - conclude la nota - viene istituito al Formez un presidio informativo dedicato. Sempre il Formez, su mandato del ministro, sta operando per rilanciare Linea amica, il servizio multicanale di risposta e affiancamento delle persone nei rapporti con la Pa che dal 2009 al 2015 ha realizzato circa 200 mila contatti mettendo in rete oltre 1.300 amministrazioni. Il progetto 2021 prevede una profonda integrazione con i servizi digitali - app, social, chat e device mobili - per accompagnare i cittadini e le imprese fino alla soluzione del problema e per favorire una valutazione della qualità dei servizi pubblici in un'ottica di customer satisfaction. (Com)