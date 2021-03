Auto: Lega, proroga Documento unico circolazione nostro successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il differimento per l'attuazione del Documento unico di circolazione è una vittoria della Lega. Un intervento chiesto con vigore dal comparto automotive e messo in pratica grazie alla importante sinergia col vice ministro Alessandro Morelli". Lo dicono in una nota le capigruppo della Lega in commissione trasporti Elena Maccanti (Camera) e Simona Pergreffi (Senato). "Un differimento indispensabile - continuano le due parlamentari in una nota - per superare alcune criticità del sistema che oggi crea molti problemi su pratiche di immatricolazione e passaggio di proprietà dei veicoli a un comparto colpito duramente dell'emergenza pandemica. Un successo che sottolinea il cambio di passo del governo Draghi rispetto all'esecutivo precedente con la Lega concentrata sulla soluzione dei problemi concreti della nazione".(Com)