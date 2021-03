Covid: Bernini (FI), vaccinare lavoratori supermercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due morti per Covid nei supermercati romani in tre giorni, e centinaia di contagi in tutta Italia, sono il drammatico segnale d’allarme di una situazione di pericolo sottovalutata, perché parliamo di donne e uomini che non hanno mai smesso di lavorare, nemmeno nel periodo di lockdown totale, e sono quindi da considerare lavoratori in prima linea sul fronte della pandemia, secondi solo agli operatori sanitari". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "Eppure nel piano vaccinale nazionale, così come nelle scelte autonome delle Regioni - continua la parlamentare in una nota -, questa è rimasta una categoria di invisibili, mentre sono stati immunizzati lavoratori molto meno a rischio. Ora che stanno arrivando milioni di dosi, appena messe al sicuro le fasce di età più fragili bisogna provvedere a una rapida vaccinazione anche di chi svolge in silenzio, dietro alle casse o tra gli scaffali, questo servizio essenziale".(Com)