- Il coprifuoco resterà in vigore dalle 19 alle 6 del mattino in tutta la Francia, mentre il telelavoro sarà "sistematizzato" e gli esercizi commerciali saranno chiusi, ha detto Macron. "I cittadini che vogliono cambiare regione per isolarsi potranno farlo per questo fine settimana di Pasqua", ha aggiunto. (Frp)