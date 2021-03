Bielorussia: dipartimento di Stato Usa, nessuna proroga sgravio sanzioni per 9 società prima della scadenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno deciso che non rinnoveranno la misura di sgravio delle sanzioni per nove società in Bielorussia prima della sua scadenza prevista per il 26 aprile. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, nel corso di una conferenza stampa. "Il dipartimento non è in grado di raccomandare un'altra proroga in questo momento, in particolare alla luce dell'indicazione del Congresso espresso nella legge sulla sovranità e la democrazia in Bielorussia del 2020. L'attuale proroga scadrà il 26 aprile", ha detto Price. "Questo passaggio è reversibile e chiediamo alle autorità bielorusse di prendere provvedimenti per consentirci di farlo", ha aggiunto. (Nys)