- A partire da lunedì prossimo, 5 aprile, in Francia le scuole rimarranno chiuse per una settimana, al termine della quale cominceranno 15 giorni di vacanze. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. "Chiuderemo per tre settimane asili, scuole e licei", ha detto il capo dello Stato. (Frp)