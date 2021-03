© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo soddisfazione per un decreto legge che mette la tutela della salute al primo posto. Vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la vera ripartenza del Paese". Lo afferma in una nota il responsabile della Salute, Roberto Speranza, al termine del Consiglio dei ministri, in merito all'approvazione da parte del Cdm del provvedimento con le nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19. (Com)