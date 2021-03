Covid: Speranza, impegno governo ad estendere protezione legale personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è l’impegno di tutto il governo a lavorare, in sede di conversione del decreto, ad una protezione legale per il personale sanitario impegnato nell’emergenza che vada oltre la semplice norma approvata oggi che riguarda le vaccinazioni". Lo afferma, in una nota, il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge con le nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19. (Com)