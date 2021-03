Francia: Macron, da lunedì scuole chiuse per tre settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trattandosi delle scuole dobbiamo essere coscienti dei nostri doveri nei confronti della nostra gioventù, possiamo essere contenti di aver mantenuto aperte le nostre scuole da settembre 2020", ha continuato Macron. "Facciamo parte dei pochi Paesi ad aver fatto questa scelta", ha ricordato il presidente, sottolineando che "la scuola non è negoziabile". "Il calendario scolastico sarà adattato per non lasciare i nostri figli soli e senza apprendere", ha aggiunto il capo dello Stato.(Frp)