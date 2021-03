Covid: fonti FI, soddisfazione ministri Forza Italia per intesa raggiunta in Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di Forza Italia al governo segnalano la "soddisfazione dei ministri di Forza Italia per l’intesa raggiunta in Consiglio dei ministri. Così come proposto nei giorni scorsi dagli azzurri, sarà possibile, laddove la situazione epidemiologica dovesse migliorare, prevedere nelle prossime settimane delle riaperture mirate già prima della fine di aprile e senza un nuovo decreto, basterà infatti una semplice deliberazione del Cdm". Le fonti si riferiscono al via libera del Cdm al decreto legge con le nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19. (Rin)