Francia: Macron, cominceremo a riaprire da metà maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia comincerà a riaprire da metà maggio con "regole rigide" decise nell'ambito della crisi del coronavirus. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un discorso alla nazione. Autorizzeremo, con alcune condizioni, l'apertura dei tavolini fuori dai bar e "costruiremo tra metà maggio e l'inizio dell'estate un calendario di riapertura progressiva per la cultura, lo sport, gli eventi, i nostri cafè e i ristoranti", ha annunciato Macron. Il capo dello Stato ha poi evocato l'importanza della campagna di vaccinazione, spiegando che la "sfida principale consiste nell'accelerare ancora e ancora". "Mettiamo tutti i mezzi per vaccinare, senza sosta, senza giorni festivi. Il sabato e la domenica, così come durante la settimana", ha dichiarato il presidente, spiegando che "l'uscita dalla pandemia è ormai visibile": (Frp)