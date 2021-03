© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una buona notizia per le amministrazioni del Sud: abbiamo varato, anche grazie al ministro Brunetta, le norme che consentiranno di portare a termine in 100 giorni il bando per 2.800 assunzioni e sbloccato l’iter del concorsone campano. Ora possiamo mandare avanti la progettazione del Pnrr anche sul territorio". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale. (Rin)