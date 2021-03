Governo: fonti Chigi, obiettivo decreto è risolvere in maniera strutturale transito grandi navi a Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure previste nel decreto legge hanno come obiettivo quello di risolvere in maniera strutturale il problema del transito delle grandi navi a Venezia prevedendo punti di attracco al di fuori della Laguna. E' quanto sottolineano fonti di palazzo Chigi in merito al provvedimento approvato questa sera dal Consiglio dei ministri. Per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia e della sua laguna con quelle legate allo svolgimento dell’attività crocieristica e alle esigenze del traffico delle merci - continuano le fonti - il decreto prevede che l’Autorità portuale del Mare Adriatico Settentrionale lanci un concorso di idee. Il concorso raccoglierà proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40 mila tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. Per garantire la mobilità delle persone e la circolazione delle merci su tutto il territorio nazionale, vengono prorogati i collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia e isole Tremiti svolti in regime di servizio pubblico per il tempo necessario a consentire la fine delle procedure di aggiudicazione dei contratti di servizio e, in ogni caso, fino al 31 maggio 2021. I servizi riguardano le linee: Termoli-Tremiti; Civitavecchia-Cagliari-Arbatax; Napoli-Cagliari; Cagliari-Palermo; Genova-Porto Torres; Civitavecchia-Olbia. (Rin)