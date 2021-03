Brasile: identificata una nuova variante di Covid-19 nello Stato di San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova variante di Covid-19 è stata individuata nel municipio di Sorocaba, nello Stato di San Paolo in Brasile. Nella città erano già stati confermati contagi provocati dalle varianti isolate originariamente del Regno Unito, in Minas Gerais e a Manaus. Secondo il direttore del Centro di contingenza del coronavirus, Paulo Menezes, la variante sarebbe simile a quella sudafricana, che tuttavia non era ancora apparsa in Brasile. La paziente su cui è stata identificata, una donna di 34 anni, ha presentato sintomi lievi con evoluzione clinica favorevole e ha riferito di non aver viaggiato né in Brasile né all'estero. Secondo il presidente dell'Istituto di ricerca scientifica Butantan legato al governo dello stato di San Paolo, Dimas Covas, la variante è simile a quella del Sud Africa, ma, poiché il paziente non ha una storia di viaggio, c'è la possibilità che si tratti di una nuova variante, un'evoluzione di quelle già esistenti. (Brb)