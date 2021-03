Autostrade: verso accordo consorzio Cdp-fondi su offerta finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe vicino l’accordo per l’offerta definitiva del consorzio guidato da Cassa depositi e prestiti – in cordata con gli statunitensi di Blackstone e gli australiani di Macquarie – per l’acquisto dell’88 per cento di Autostrade per l’Italia. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, rimane invariato rispetto all’offerta del mese scorso il prezzo per il 100 per cento di Aspi, fissato a 9,1 miliardi di euro, e si sarebbe invece lavorato sulle garanzie dei rischi. Si va quindi verso l’invio dell’offerta ad Atlantia, che avverrà al completamento dell’iter autorizzativo da parte degli offerenti. (Rin)