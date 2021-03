Rifiuti: Zevi, blocco raccolta sarebbe gravissimo per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi prometteva il 70 per cento di differenziata a Roma. Ora, invece, dopo 4 anni e mezzo, siamo alle porte di una nuova, ennesima crisi rifiuti nella Capitale che sarebbe gravissima e che certifica il pressappochismo, la superficialitá e l'incompetenza di un'amministrazione che sta svilendo un'intera città. Un fallimento politico e gestionale fragoroso. Lancio un appello alla responsabilità di tutti gli attori coinvolti affinché si possa sventare il rischio del blocco della raccolta in ampie e popolose zone della Capitale". Lo scrive in una nota il candidato sindaco di Roma, Tobia Zevi. (Com)