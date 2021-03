Decreto Covid: fonti Chigi, restrizioni fino al 30 aprile ma possibile allentamento misure da Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Covid approvato questa sera dal Consiglio dei ministri prevede la proroga fino al 30 aprile delle misure previste dal precedente decreto Covid, la possibilità, in questo arco temporale, di deliberare in Consiglio dei ministri un allentamento delle misure, qualora lo consentano l’andamento dell’epidemia e l’attuazione del piano vaccini e la scuola in presenza, anche in zona rossa, fino alla prima media. L’obiettivo è quello di garantire gradualmente il rientro a scuola in presenza di tutti gli studenti. E' quanto riferiscono fonti di palazzo Chigi.(Rin)