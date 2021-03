Rpt - Cooperazione: Covid, l’Italia invia alla Libia un milione di mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Italia ha inviato in Libia una fornitura sanitaria con un circa un milione di mascherine chirurgiche destinate agli operatori impegnati in prima linea nella lotta alla pandemia di Covid-19. Secondo quanto appreso da "Agenzia Nova" da fonti libiche, la spedizione di tre container è arrivata ieri al porto di Tripoli: dentro un milione di mascherine, protezioni per personale sanitario Covid, respiratori e medicine per l'emergenza virus. Il carico si divide in due parti: un dono della Protezione civile (due container di mascherine) e fondi bilaterali di emergenza della Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (un container di kit medicinali). Il tutto è diretto al Centro nazionale controllo malattie invettive della Libia. La consegna, spiegano le fonti libiche a Tripoli, avverrà non appena possibile presso il Centro nazionale controllo malattie invettive della Libia. (Lit)