Bolivia: Covid, annunciata chiusura delle frontiere con il Brasile

- Le autorità sanitarie della Bolivia hanno annunciato la chiusura della frontiera con il Brasile a fronte del rischio dell'ingresso nel Paese della variante Manus del nuovo coronavirus. "Si chiude tutta la frontiera con il Brasile per sette giorni, è una decisione del governo centrale che stavamo chiedendo da almeno due settimane", ha affermato oggi in una conferenza stampa il direttore di Epidemiologia del Servizio dipartimentale di salute di Santa Cruz, Carlos Hurtado. Lo stesso Hurtado ha precisato che la data di inizio della chiusura delle frontiere verrà stabilita dal governo centrale di Luis Arce. "Ci sarà una riunione di gabinetto per definire la data", ha aggiunto il funzionario. L'annuncio di Hurtado è stato confermato anche dal presidente della Camera, Freddy Mamani, secondo il quale "sicuramente" il presidente firmerà un decreto in tal senso nelle prossime ore. (segue) (Abu)