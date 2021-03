Usa: sparatoria a Washington, quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria iniziata nella zona sudovest di Washington Dc avrebbe causato il ferimento di quattro persone, delle quali due versano attualmente in gravi condizioni. Lo riferisce la stampa statunitense, precisando che l’area in questione è quella denominata Congress Heights, un sobborgo della capitale federale Usa. In particolare, spiegano i media locali, la sparatoria sarebbe avvenuta nei pressi di una stazione della metropolitana. Al momento – anche se nessun sospetto è stato ancora fermato – gli agenti del dipartimento di polizia sono sul posto per indagare sull’accaduto.(Nys)