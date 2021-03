© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti di Forza Italia al governo affermano: "Via libera allo scudo penale per i vaccinatori e obbligo vaccinale per i sanitari. Due proposte di Forza Italia vengono recepite nel decreto appena approvato dal Consiglio dei ministri. Misure di buon senso - continuano le fonti - che saranno decisive per accelerare ulteriormente il piano vaccinale e la campagna di immunizzazione della popolazione". (Rin)