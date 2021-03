Covid: Carfagna, in nuovo decreto colmate lacune che segnalavamo da mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più rigore nella campagna vaccinale, più serenità per medici, infermieri e volontari che in tutta Italia si prodigano, anche con turnazioni notturne, per moltiplicare le vaccinazioni: il decreto varato oggi dal governo segna una svolta che va nella direzione auspicata da Forza Italia". Lo dichiara Mara Carfagna, ministro del Sud e della Coesione territoriale, al termine del Consiglio dei ministri. "L’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e lo scudo penale per i vaccinatori - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - colmano due gravi lacune normative che segnalavamo da mesi: ora c’è stato il coraggio di provvedere. Finalmente torna anche la scuola: la riattivazione dal 7 aprile su tutto il territorio nazionale delle lezioni in presenza sostiene il diritto all’istruzione dei bambini e il diritto al lavoro dei genitori, in particolare delle donne. Per milioni di italiani - conclude Carfagna - sarà una Pasqua di sacrifici, ma adesso, a differenza che in passato, ci sono le regole e le garanzie per sperare in un ritorno alla normalità molto vicino". (Com)