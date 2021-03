Governo: Giovannini su grandi navi a Venezia, entro due mesi lancio del concorso di idee per attracchi fuori la laguna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rispetto del patrimonio artistico e culturale rappresentato da Venezia e dalla sua laguna impone massima attenzione e le norme contenute nel decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri sono solo un primo passo verso una soluzione definitiva e strutturale del problema del transito delle grandi navi". Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione dell'approvazione del decreto legge da parte del governo, che prevede entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore che l'Autorità portuale del Mare Adriatico settentrionale lanci un bando per un concorso di idee al fine di individuare le soluzioni più idonee per contemperare le esigenze di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale di Venezia e della sua laguna con quelle legate allo svolgimento dell'attività crocieristica e alle esigenze del traffico delle merci. "La prossima settimana - aggiunge l'esponente dell'esecutivo in una nota - proporrò un incontro con il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco Luigi Brugnaro per valutare insieme le questioni emerse nell'ultima riunione del cosiddetto 'Comitatone', che riguardano il riequilibrio idrogeologico dei territori lagunari, il recupero dei beni pubblici e la manutenzione dei sistemi di sicurezza". Il concorso raccoglierà proposte ideative e progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di punti di attracco al di fuori della laguna di Venezia, utilizzabili dalle navi adibite al trasporto di passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda e dalle navi portacontenitori adibite a trasporti transoceanici. (Com)