Usa: Casa Bianca chiede reintroduzione obbligo mascherine a Stati che lo hanno revocato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andy Slavitt, consigliere della Casa Bianca per il dossier relativo alla pandemia di Covid-19, ha esortato i governatori, i sindaci e i leader locali ad ascoltare il l’appello del presidente Joe Biden e mantenere o ripristinare l’obbligo di indossare mascherine anti-Covid. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn”. "Dobbiamo mantenere bassi i numeri dei casi in modo da poter salvare vite umane e dare alle persone la possibilità di vaccinarsi in aprile, maggio e giugno e arrivare all’estate con la massima forza possibile", ha affermato Slavitt in un briefing alla Casa Bianca. Nelle settimane a venire “abbiamo bisogno di una cosa semplice, cioè che ogni governatore, sindaco e leader locale ascolti ciò che chiede il presidente”, ha aggiunto Slavitt, per poi concludere: "Insieme possiamo vincere questa sfida e salvare vite umane”. Biden, che ha chiesto ripetutamente di ripristinare l’obbligo di indossare le mascherine negli Stati che ne hanno disposto la revoca, ha definito questo tipo di allentamento delle restrizioni anti-Covid “un modo di pensare da uomo di Neanderthal”.(Nys)