Recovery: Trano (Ac), Pnrr non è tesina generica da inviare in Dad, serve concretezza

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "non può essere solo un documento di buoni propositi senza concretezza, non è la tesina da presentare in Dad al professore, sperando che chiuda un occhio perché quest'anno è stato difficile studiare senza poter frequentare la scuola". Lo dice Raffaele Trano, deputato della componente parlamentare l'Altrnativa c'è, annunciando il voto contrario al Pnrr. "Al di là della genericità complessiva del provvedimento - aggiunge - rimangono poi delle questioni di merito. Siamo davanti ad un testo che rischia di innescare un meccanismo che indebiterà le future generazioni senza però far ottenere al Paese i risultati sperati di crescita".(Com)