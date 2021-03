Vaccini: Figliuolo, doveroso venire a Bergamo, da qui segnale di ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Doveroso venire a Bergamo a rendere omaggio a questa città e a questa provincia che tanto hanno sofferto, specialmente nella prima fase pandemica”. Così a margine della visita alla Fiera di Bergamo il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha spiegato la visita “fuoriprogramma” all’hub della città orobica. “È rimasto qui ancora il segno della sofferenza, ma c’è anche il segno della ripartenza. Ci sono le linee vaccinali per gli over80 e per i fragili e tra il 10-12 aprile, quando si incrocerà la curva di arrivo dei vaccini più massiccia, ci saranno ulteriori 24 linee per le persone che devono vaccinarsi. Questo è un bel segno di sinergia sul territorio”, ha aggiunto Figliuolo. “Siamo vicini a chi ha sofferto, ma vogliamo anche dare un segnale di ripartenza: dobbiamo vaccinare il Paese, i piani vanno avanti, arrivano le dosi e la macchina è pronta per vaccinare l’80 per cento degli italiani entro fine settembre”, ha ribadito poi il generale, spiegando che “si tratta di coordinare gli sforzi e lavorare tutti assieme, con le Regioni e con la Protezione civile, con le associazioni, con l’Associazione nazionale Alpini, che continua a dare il suo grande contributo sui territori e a mantenere alto l’onore degli Alpini”. (Rem)