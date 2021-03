Covid: Curcio, da Bergamo segnale importante per tutto il Paese sul volontariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Bergamo arriva un segnale importante per tutto il Paese sul volontariato. Lo ha sottolineato il capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, a margine della visita a centro vaccinale allestito nella Fiera della città orobica. “C’è stata un’attivazione importante del volontariato e questo è un segnale importante per tutto il Paese, perché è in questo momento di difficoltà e in quelli passati il sistema del volontariato italiano ha dato una spinta al Paese”, ha detto Curcio. “Questa - ha aggiunto - mi risulta che sia una delle province in cui la richiesta di far parte di associazioni di volontariato è in controtendenza con altre zone, con tante persone che si vogliono donare e questo mi sembra che sia un segnale importante”.(Rem)