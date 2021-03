Recovery: Pagano (Pd), Parlamento centrale per affrontare sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio alla Camera, ha affermato: "Oggi completiamo un'altra importante tappa in vista della compiuta definizione del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nelle ultime settimane tutte le commissioni permanenti hanno avuto la possibilità di audire soggetti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni, enti e centri di studio e di ricerca. Abbiamo ascoltato le loro osservazioni - ha continuato il parlamentare - e raccolto spunti e idee utili a rivedere il Piano e a rimettere in moto l'Italia. E proprio negli ultimi giorni, anche grazie al grande lavoro svolto da tutti i presidenti di commissione e in particolar modo dal presidente Melilli che ne ha coordinato le attività, questa Camera ha riconquistato un ruolo e una centralità, riconsegnando al governo un esame dettagliato di integrazioni e criticità". Intervenendo in Aula per la dichiarazione di voto sulla relazione della commissione Bilancio sulla Proposta di Pnrr, l'esponente del Pd ha dichiarato: "Le conseguenze di questa esperienza devastante hanno già aggravato i seri problemi strutturali che da tempo inibivano la crescita dell'economia. Ripartire dagli ultimi, ripartire da chi è rimasto indietro. Ripartire ricucendo gli squilibri: di genere, generazionali, territoriali. La parità di diritti e opportunità per le donne, il futuro dei giovani, la coesione di territori lasciati per decenni ai margini della vita sociale ed economica del Paese. Sono questi gli obiettivi. Priorità trasversali che ritroviamo in ciascuna delle missioni in cui si articola il Pnrr e a cui siamo certi che il governo, accogliendo quanto esplicitamente chiesto da questo Parlamento, saprà dare forma e contorni maggiormente definiti nella versione finale del Piano". (segue) (Rin)