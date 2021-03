Recovery: Pagano (Pd), Parlamento centrale per affrontare sfide future (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Puntare sul Sud e sul suo sviluppo - ha proseguito Pagano - sulle potenzialità finora inespresse, aumentando le risorse per gli investimenti pubblici ben oltre il 34 per cento, per vedere crescere il Mezzogiorno d'Italia e con esso tutto il Paese, perché solo se sapremo coniugare crescita e riduzione dei divari potremo massimizzare i buoni frutti del Recovery e beneficiarne tutti. Ripartire dalle aree interne e svantaggiate. Investire di più nelle infrastrutture e nei trasporti, rafforzare la fiscalità di vantaggio esistente per sostenere l'occupazione e incoraggiare l'internazionalizzazione delle imprese. Ma anche prendere atto di un ritardo dello Stato nell'offrire servizi pubblici all'altezza. Al contempo, sarà importante rafforzare gli interventi che il Piano già prevede, sia per investire nelle infrastrutture sociali - ha concluso il deputato -, sia per ridare alle generazioni future le capacità e gli strumenti per affrontare e vincere le sfide tecnologiche e ambientali. Its, Università, lauree Stem, ricerca. In ultimo, la grande trasformazione ecologica e digitale che ci attende. Il mondo di domani dev'essere equo, sostenibile e digitale". (Rin)