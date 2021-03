Arabia Saudita-Iraq: cooperazione economica al centro dell'incontro Al Kadhimi-Bin Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro tenuto oggi al palazzo Al Yamamah di Riad, il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi e il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, hanno discusso di vari dossier, su tutti quello della cooperazione economica tra i due Paesi. Lo riferisce una nota dell’ufficio stampa del premier iracheno. “Durante l'incontro sono state discusse le relazioni bilaterali tra i due Paesi e il rafforzamento degli strumenti di cooperazione congiunta nei settori dell'economia, dell'energia, della sicurezza, degli investimenti e dei confini”, si legge nel comunicato. Le parti hanno posto “enfasi” sull’importanza “del ruolo dell'Iraq nella regione per quanto riguarda la sua stabilità, e sul sostegno del Regno dell'Arabia Saudita all'Iraq in tutti i campi”. Le parti hanno inoltre discusso della “attivazione del Fondo saudita per gli investimenti”, conclude la nota. (Res)