Rifiuti: Regione Lazio ad Ama, individuate possibili soluzioni per crisi Roma

- Questo pomeriggio la Regione Lazio ha inviato una lettera ad Ama per rispondere a quanto comunicato dalla società capitolina circa l’imminente criticità nella città di Roma, legata alla difficoltà di conferimento dei rifiuti a causa della chiusura della discarica Roccasecca da parte della società Mad srl. "Si prende atto – si legge nella lettera resa nota dalla Regione Lazio - che Ama ha provveduto già a ridistribuire parte del carico su altri impianti Tmb che hanno la possibilità di conferire i relativi scarti verso discariche diverse da quella di Roccasecca e che resterebbero pertanto da trattare 365 t/g, i cui scarti di trattamento sarebbero quantificabili in 200 t/g per i quali si renderebbe necessario trovare spazi impiantistici di smaltimento finale. A tal fine la Regione, attraverso interlocuzioni e tavoli tecnici ha individuato possibili soluzioni che verranno formalizzate con apposita ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel territorio regionale e, in altre regioni con le quali sono già in corso specifiche interlocuzioni". (segue) (Com)