Rifiuti: Regione Lazio ad Ama, individuate possibili soluzioni per crisi Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nello specifico - continua la Regione Lazio - ad oggi sono state riscontrate disponibilità nel territorio regionale, ad accogliere circa 240 t/g a far data dal 2 aprile e fino al 6 aprile, e di circa 340 t/g dal 7 aprile al 20 aprile, periodo che consentirebbe di definire e formalizzare gli accordi interregionali di cui sopra. Le suddette disponibilità devono soddisfare, ovviamente, anche le esigenze dei Comuni della provincia di Frosinone che conferivano presso la discarica gestita dalla Mad srl. La suddetta ordinanza, in fase di predisposizione, sarà adottata nella giornata di giovedì 1 aprile”, si legge ancora nella lettera. "Sulla base di quanto rappresentato nella nota che si riscontra si rende quindi necessario - sottolinea la Regione Lazio -, al fine di evitare una parziale raccolta di rifiuti indifferenziati, che codesta società individui una soluzione temporanea, per un periodo di circa 48 ore, fino alla piena operatività dell’ordinanza di cui sopra". (segue) (Com)